У Путина заявили, что готовы обнародовать его разговор с Баррозу

Об этом говорится в письме постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова председателю Еврокомиссии, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В последние несколько дней некоторые СМИ, включая итальянскую газету La Repubblica, публикуют комментарии относительно Вашего телефонного разговора с президентом Путиным в прошлую пятницу, 29 августа, - написал Чижов в письме.

Он также добавил, что Баррозу приписал российскому президенту слова, которые были "явно вырваны из контекста".

Кроме того, как говорится в письме, российский постпред при ЕС убежден, что разглашение конфиденциальных разговоров такого уровня выходит далеко за рамки общепринятой дипломатической практики.

Читайте такжеDie Welt: Телефонная дипломатия Путина"Мне известно, что администрация президента России располагает как письменной записью, так и аудиозаписью указанного телефонного разговора и, чтобы снять недоразумения, готова полностью обнародовать его содержание в случае, если Вы не сообщите о своих возражениях против этого в течение ближайших двух дней", - подытожил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Баррозу заявил о готовности "взять Киев" за две недели.