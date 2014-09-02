В МИДе рассказали, о чем в Минске говорил Кучма с пророссийскими боевиками

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис, сообщает Громадське ТБ. "Участники трехсторонней контактной группы вчера на заседании обсуждали несколько наиболее важных вопросов - это двустороннее прекращение огня, контроль на границе, освобождение заложников и обеспечение безопасности во время передвижения гуманитарных грузов на восток Украины. Стороны обменялись своими предложениями относительно решения этих вопросов", - отметил он.

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Спикер МИДа подчеркнул, что переговоры о доставке на восток Украины российской гуманитарной помощи действительно продолжаются. "Вопрос по поводу возможной доставки гуманитарной помощи железнодорожным транспортом обсуждается. По состоянию на сегодняшний день мы продолжаем консультации и с российской стороной, и с Международным комитетом Красного Креста по поводу определения возможного пункта пропуска, через который будет доставлена помощь, а также по поводу модальностей участия Международного комитета Красного Креста в доставке, хранении и распределении этой помощи", - сказал он, добавив, что в ближайшее время консультации будут продолжены.