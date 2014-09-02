В МИДе рассказали, о чем в Минске говорил Кучма с пророссийскими боевиками
В рамках вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны обменялись предложениями относительно решения главных вопросов, связанных с ситуацией на востоке Украины.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис, сообщает Громадське ТБ. "Участники трехсторонней контактной группы вчера на заседании обсуждали несколько наиболее важных вопросов - это двустороннее прекращение огня, контроль на границе, освобождение заложников и обеспечение безопасности во время передвижения гуманитарных грузов на восток Украины. Стороны обменялись своими предложениями относительно решения этих вопросов", - отметил он.
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Спикер МИДа подчеркнул, что переговоры о доставке на восток Украины российской гуманитарной помощи действительно продолжаются. "Вопрос по поводу возможной доставки гуманитарной помощи железнодорожным транспортом обсуждается. По состоянию на сегодняшний день мы продолжаем консультации и с российской стороной, и с Международным комитетом Красного Креста по поводу определения возможного пункта пропуска, через который будет доставлена помощь, а также по поводу модальностей участия Международного комитета Красного Креста в доставке, хранении и распределении этой помощи", - сказал он, добавив, что в ближайшее время консультации будут продолжены.