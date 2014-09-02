За сутки силы АТО уничтожили 50 боевиков и установку "Град"

13:30, 02 сентября 2014
Политика
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За сутки силы АТО уничтожили 50 боевиков и принадлежащую им установку "Град".

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки силы АТО уничтожили установку "Град", 2 машины зарядки РСЗО и 50 врагов", - подчеркнул Андрей Лысенко.

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