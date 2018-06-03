Обеспокоенность в критические дни

В конце прошлой недели посол Украины при ЕС Константин Елисеев пытался обратить внимание европейцев на тот факт, что 11 выводов Совета ЕС по ситуации в Украине и 4 резолюции Европарламента, призывающие Россию уважать территориальную целостность Украины, не помогают деэскалации конфликта. «Слова ничего не значат для Кремля», - констатировал он, напомнив, что на востоке Украины замечены регулярные войска РФ.

В этой связи, Елисеев отметил, что солидарность Европы с Украиной должна, наконец, материализоваться «в решительных и значительных санкциях, широкой военной и технической помощи».

Объяснить это вечно обеспокоенным европейцам попытался и президент Украины Петр Порошенко на саммите 28 стран Евросоюза в минувшие выходные. В своем выступлении он отметил, что военная агрессия России против Украины угрожает безопасности и стабильности всей Европы. «Тысячи иностранных войск, сотни танков находятся в Украине. Это опасность не только для Украины, но и для стабильности Европы в целом… Если бы Украина могла сама решить этот вопрос, войны не было бы», - подчеркнул Порошенко.

Политическое решение драматической ситуации

Угроза полномасштабной войны с Россией, казалось бы, должна была подействовать на европейцев отрезвляюще. Но не сложилось. Европейцы, судя по всему, настолько боятся (уже, на самом деле, начавшейся) бойни, что предпочитают становится в позу страуса.

«Ситуация в Украине в последние дни ухудшилась, открытие нового фронта, ввод российских войск в Украину неприемлемы. Это означает, что Россия продолжает свою агрессию. Мы не хотим новой войны на нашем континенте. В этой конфронтации никто не выйдет победителем. Это не путь, по которому должно двигаться достойное государство в ХХІ веке», - заявил президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после встречи с Порошенко.

По его словам, «сложилась очень серьезная драматичная ситуация, которая в случае продолжения эскалации, может достичь точки невозврата»: «Но я верю, еще не поздно найти политическое решение, мы должны сделать все, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, чтобы обеспечить интересы Украины, и, конечно, России и Европы».

«К сожалению, поставлять вооружение невоюющей стране (а официально мы не находимся в состоянии войны) можно только в рамках двухсторонних контрактов и за деньги, которыми Киев не располагает. Кроме того, следует учитывать, что сложности с военными поставками были бы даже в случае, если бы Украина и Россия находились в официальном состоянии войны, так как подобные действия вовлекали бы в войну страны Запада как союзников Украины. По крайней мере, РФ могла бы именно так расценивать помощь нашей стране», - констатирует политолог Алексей Красноперов.

По его мнению, нежелание ссориться с весьма обидчивым руководством Кремля – основной фактор очередного «раунда обеспокоенности» со стороны Европы.

В результате, лишь часть глав правительств стран-членов ЕС призвали своих коллег перейти от неспособных остановить хозяина Кремля санкций к оказанию военной помощи Украине. Так, одними из первых на сторону Украины, уже традиционно, встали прибалты (в свое время познавшие «прелести» длительной российской оккупации). По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, ЕС должен помочь Украине «дать отпор, защитить себя, оказать военную помощь, особенно материальную». «Россия находится в военном состоянии с Украиной. Она в состоянии войны со страной, которая хочет быть ближе к Европе. Практически, Россия в состоянии войны с Европой», - называет вещи своими именами президент Литвы.

Двуликие санкции

Еще часть лидеров ЕС лишь возвели свою обеспокоенность в новый, особый разряд – обеспокоенность стала «критической». В совместном заявлении они потребовали от России «немедленного выведения всех активов из Украины» и поручили Еврокомиссии подготовить новый пакет санкций против Москвы. Ключевыми лоббистами новых жестких санкций стали Великобритания, Франция, Польша и Литва. В частности, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что, если существующая ситуация в Украине будет продолжаться, последствия для России будут неотвратимыми.

В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд отметил, что «присутствие в Украине российских военных подразделений и военное присутствие на границе требуют того, чтобы поставить задачу перед Европейской комиссией подготовить новые санкции». Звучит красиво, но, как помним, Россия по-прежнему готовится принимать от французов вертолетоносец «Мистраль».

Традиционно фарисейскую позицию заняла и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, с одной стороны, сообщила, что ранее введенные санкции ЕС против России – эффективны, просто Москва маскирует их воздействие на российскую экономику. С другой – поддержала новые, ужесточенные меры против Кремля: «Необходимо подготовить такие санкции. Проблемы, которые могут возникнуть в связи с этим, несопоставимы с проблемами, которые могут возникнуть, если мы ничего не будем делать».

Тем не менее, канцлер Германии раскритиковала идею предоставления военной помощи Украине, поскольку возможности «разрешения данного конфликта военными методами» не существует. «Я лично считаю поставки оружия неприемлемыми для Германии», - сказала канцлер и заверила, что эта позиция не изменится и до саммита НАТО в Уэльсе на следующей неделе.

«Здесь я не могу говорить обо всех. Это дискуссия, ответ на которую, возможно, некоторые страны дадут иначе», - добавила фрау Меркель.

Стокгольмский синдром Восточной Европы

Впрочем, еще одна часть европейских лидеров и вовсе выступила против каких-либо новых мер по усмирению России. Примечательно, что самыми отъявленными противниками санкций стали именно те страны, которые, в свое время, также становились жертвами российской агрессии: Чехия, Словакия, Венгрия… «Пока мы не увидим эффекта от тех санкций, которые уже введены, нет никакого смысла вводить новые», - заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

С одной стороны, впрочем, нельзя не признать, что Фицо в чем-то прав – санкции против России пока что демонстрируют устойчивую неэффективность. Но, с другой стороны – напрашивается мысль и о том, что, видимо, перебравшись из соцлагеря в стан европейцев, лидеры этих государств позабыли волнительные ощущения во время пребывания русских танков на своей территории. «Москва действует в отношении правительств этих стран прямым подкупом или шантажом. Но, так или иначе, так называемая скрытая пятая колонна Кремля в Восточной Европе показала свое лицо», - комментирует директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

По мнению эксперта, существует две ключевых причины этого «стокгольмского синдрома» со стороны стран бывшего соцлагеря по отношению к России – экономическая и политическая. Первая – российская газовая игла, на которой прочно сидят Венгрия, Чехия и Словакия. Страх замерзнуть будущей зимой является для них куда более весомым аргументом, нежели необходимость придерживаться европейских ценностей и проявлять солидарность с Украиной, желающей когда-нибудь влиться в «европейскую семью».

Что же касается политической составляющей, парламенты Чехии и Словакии, в большинстве своем, составляют социал-демократы, среди которых не только выходцы, но и идейные последователи местных коммунистов, всегда лояльных РФ. В свою очередь, в Венгрии правительство формируют консерваторы из партии «Фидеш», союзниками которых являются ультра-правая партия «Йоббик», давно и успешно подпевающая путинскому режиму. «Из недавнего можно вспомнить хотя бы тот факт, как представители этой партии признали псевдореферендум в Крыму, чем, фактически, поддержали аннексию украинской автономии», - напомнил Сергей Пархоменко.

Как бы там ни было, любая из стран – противников новых санкций, может заблокировать любое решение относительно их введения со стороны большинства. Причина в том, что для принятия ограничительных мер, нужна поддержка всех 28-ми членов ЕС. Таковой, похоже, ожидать не приходится.

Украина в поиске союзников

В то же время, пока Европа подсчитывает убытки и оправдывает европейскими ценностями невозможность остановить кремлевского диктатора, воюющего против этих ценностей, о необходимости оказания военной помощи Украине начали говорить в Сенате США. Причем, если ранее к поставкам вооружений (и даже к оказанию прямой военной помощи) взывали только республиканцы, на сей раз голоса в поддержку нашей страны зазвучали из стана демократов (чей лидер Обама, к слову, пока отбрасывает идеи поставки вооружений в Украину).

«В течение многих месяцев критики поставки оружия и дополнительной помощи в Украине предупреждали, что такой подход может спровоцировать российское вторжение. Теперь Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны немедленно приступить к оказанию разведданных и оборонительных вооружений Украине, в том числе противотанковых систем… Дайте им оружие. Дайте им возможность драться», - заявил сенатор от штата Аризона, член Республиканской партии Джон Маккейн.

Впрочем, Маккейн никогда не любил Россию и приезжал на Майдан минувшей зимой – в его непреклонной поддержке сомневаться не приходилось. А вот приятной неожиданностью стали для Украины слова его коллеги, сенатора от штата Нью-Джерси, члена Демократической партии, председатель Комитета по внешним связям Сената США Роберта Менендеса: «Украина должна защищать себя, а это значит, что необходим потенциал, который позволит защищаться от тех, кто на вас нападает», - сказал он.

По мнению американских сенаторов, экономические санкции, эффекта от которых ожидают в Европе прежде, чем начать иные действия, не приносят должного эффекта. Более того, тонко подмечают американцы, экономические трудности в России, наоборот, укрепляют россиян в любви к своему правителю. В этой связи, авторитетные политики предлагают рассмотреть вопрос усиления обороноспособности участников НАТО и возможность предоставления военной помощи Украине – но не всем Альянсом, а отдельными странами-членами (чтобы не затягивать с принятием решения всеми членами Альянса в целом). При этом, главнокомандующий союзных сил НАТО в Европе, американский генерал Филипп Бридлав заявил, что на саммите Альянса 4-5 сентября «поставит ребром» вопрос об угрозе от России, которая вторглась на материковую часть Украины.

Что в этой ситуации делать самой Украине? Защищаться и искать союзников. По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, необходимо четко выделить страны, готовые оказывать Украине поддержку, и создавать с ними некую международную коалицию. «Сейчас, зная разделительные линии внутри и западных стран, я бы стал искать не членства в НАТО, а создания какой-то международной коалиции союзников Украины – что искать у них поддержки… Это, например, Канада. Добиваться от США реализации их инициативы сделать Украину союзником… Хорватия присоединилась к такой инициативе и предлагает поставить нам 20 вертолетов, старых, – но, тем не менее, тоже помощь, ее нужно принимать. Вот такую коалицию нужно постепенно расширять», - считает эксперт.

В смысле поиска союзников время пока играет против нас. И, в очередной раз, становится очевидным: защищать свой дом нужно самим, не возлагая чрезмерных надежд на международное сообщество и международные договора. Оба эти понятия в последнее время слишком уж девальвировали…

Татьяна Урбанская