Задержанные российские десантники не вернутся на службу
К российским десантникам, которых задержали в Украине, и которые сейчас находятся в Киевском СИЗО, очень хорошо относятся и хорошо кормят.
Об этом они рассказали в интервью телеканалу Дождь
Сейчас их допрашивают в качестве свидетелей.
"По материалу допросов, как допрашивали нас здесь, в Киеве непосредственно, мой следователь говорил: «Хочу допросить вас как свидетеля». Я был допрошен как свидетель. Все допрошены как свидетели", - отметил один из десантников, Алексей Генералов.
Задержанных могут отдать родителям, если российская сторона даст на это свое согласие.
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"Украинская власть готова, это будет сделано как жест доброй воли по отношению именно к родителям. Кто здесь находится, кто попал в эту заварушку, мы в принципе поняли, что на самом деле. Грубо говоря, захвачена украинская летчица, ее сейчас будут судить, здесь нас никто судить не будет, хотя в принципе мы…", - сказал Генералов
Десантники утверждают, что после возвращения в Россию, в воинскую часть не вернутся.
"После всего, что произошло, мало кто хочет дальше служить", - отметил задержанный Егор Почтоев.
Они все женаты, имеют детей.