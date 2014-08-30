Задержанные российские десантники не вернутся на службу

Об этом они рассказали в интервью телеканалу Дождь

Сейчас их допрашивают в качестве свидетелей.

"По материалу допросов, как допрашивали нас здесь, в Киеве непосредственно, мой следователь говорил: «Хочу допросить вас как свидетеля». Я был допрошен как свидетель. Все допрошены как свидетели", - отметил один из десантников, Алексей Генералов.

Задержанных могут отдать родителям, если российская сторона даст на это свое согласие.

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"Украинская власть готова, это будет сделано как жест доброй воли по отношению именно к родителям. Кто здесь находится, кто попал в эту заварушку, мы в принципе поняли, что на самом деле. Грубо говоря, захвачена украинская летчица, ее сейчас будут судить, здесь нас никто судить не будет, хотя в принципе мы…", - сказал Генералов

Десантники утверждают, что после возвращения в Россию, в воинскую часть не вернутся.

"После всего, что произошло, мало кто хочет дальше служить", - отметил задержанный Егор Почтоев.

Они все женаты, имеют детей.