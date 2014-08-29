Боевики из засады убили четырех и ранили 19 воинов АТО
17:38, 29 августа 2014Политика
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Пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила о тяжелых потерях, которые понесли бойцы АТО.
REUTERS
Так, 28 августа, двигаясь на помощь силам АТО по маршруту Дебальцево - Углегорск, попала во вражескую засаду сведенная колонна подразделений Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, пишет ТСН.
Боевикам в ходе ожесточенного боя удалось убить четырех военнослужащих, еще 19 силовиков получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
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Погибшие герои состояли в Нацгвардии в качестве резервистов и отстаивали мир для украинского народа на Востоке.
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