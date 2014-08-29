Боевики из засады убили четырех и ранили 19 воинов АТО

Так, 28 августа, двигаясь на помощь силам АТО по маршруту Дебальцево - Углегорск, попала во вражескую засаду сведенная колонна подразделений Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, пишет ТСН.

Боевикам в ходе ожесточенного боя удалось убить четырех военнослужащих, еще 19 силовиков получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Читайте такжеБоевики устроили засаду украинским военным, проигнорировав призыв Путина

Погибшие герои состояли в Нацгвардии в качестве резервистов и отстаивали мир для украинского народа на Востоке.