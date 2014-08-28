Генерал НАТО: Россия попытается заморозить конфликт на Донбассе
Представитель Альянса отмечает, что Россия стремится и в дальнейшем сохранить влияние на востоке Украины.
Генерал НАТО Нико Так считает, что следующим развитием событий на востоке Украины будет попытка России заморозить конфликт.
Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, об этом он заявил в четверг в штаб-квартире объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE), которая расположена в Монсе (Бельгия).
"Россия будет пытаться заморозить этот конфликт, продлить его, сделать так, что для Украины будет тяжелым содержать эту операцию", - сказал он.
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Генерал допустил, что целью такого сценария является последующая попытка "достичь договоренности с Киевом, что им позволит влиять в восточной Украине". "Россия стремится и в дальнейшем сохранить влияние на востоке Украины, и будет делать для этого все возможное", - отметил Так.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск в Украину и созвал на 16.00 заседание Совета нацбезопасности и обороны для разработки плана последующих действий.
Также Порошенко отметил, что Украина срочно будет инициировать созыв заседания Совета безопасности ООН. «Мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине», - сказал президент.
Кроме того, по его словам, Украина обратится к своим европейским партнерам с призывом созвать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза.