СБУ расследует переход бывших военных на сторону террористов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Установлено, что в июне-июле 2014 года 31-летний житель Северодонецка, который до конца февраля проходил службу по контракту во внутренних войсках Украины, вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока», которое входит в состав террористической организации «ЛНР», - отмечается в сообщении.

Также известно, что он прошел специальную диверсионно-подрывную подготовку на территории Украины и был зачислен в разведывательную роту.

Читайте такжеВ "ДНР" открыто признали, что на стороне террористов воюют российские военные«После освобождения Северодонецка боевика задержали сотрудники СБУ. Бывшему боевику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно статье 258-3 УК Украины, ему грозит от 8 до 15 лет заключения», - говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, сотрудники СБУ установили факт участия еще одного бывшего военнослужащего внутренних войск в террористической деятельности такой называемой «ДНР».

Читайте такжеСБУ открыла два уголовных дела против задержанных российских десантников«Установлено, что 22-летний уроженец Николаева проходил службу в подразделениях МВД. Весной 2014 году он, по собственной инициативе, отбыл в Донецк, где присоединился к террористам. Вместе с другими боевиками его отправили в г. Славянск для участия в боевых действиях против сил АТО», - говорится в сообщении.

Следователями Управления СБУ в Николаевской области по этому факту начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.