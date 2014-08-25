Батальон "Киев-1" нашел в Славянске "логово сепаратистов"
16:51, 25 августа 2014Политика
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Во время патрулирования Славянска бойцы батальона "Киев-1" обнаружили в заброшенном доме "логово сепаратистов".
В Славянске обнаружили логово сепаратистов / facebook.com/kiev1.mvs
Об этом сообщается на странице батальйона в Facebook.
"Убегая, террористы оставили тут большую часть своих вещей, в том числе и карты с расположением украинских блок-постов. Полы в здании усыпаны использованными шприцами, много бутылок из-под алкоголя. Выявлено несколько свертков с непонятным порошком и множество ампул", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСБУ задержала диверсанта, который под видом мирного жителя собирал разведданныеСейчас служащие батальйона продолжают осмотр помещения на предмет наличия оружия и документов. Также устанавливаются лица, которые обустроили в заброшенном доме "штаб".
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