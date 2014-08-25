Батальон "Киев-1" нашел в Славянске "логово сепаратистов"

Об этом сообщается на странице батальйона в Facebook.

"Убегая, террористы оставили тут большую часть своих вещей, в том числе и карты с расположением украинских блок-постов. Полы в здании усыпаны использованными шприцами, много бутылок из-под алкоголя. Выявлено несколько свертков с непонятным порошком и множество ампул", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ задержала диверсанта, который под видом мирного жителя собирал разведданныеСейчас служащие батальйона продолжают осмотр помещения на предмет наличия оружия и документов. Также устанавливаются лица, которые обустроили в заброшенном доме "штаб".