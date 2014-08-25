Лавров не увидел издевательств боевиков над военнопленными на "марше" в Донецке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не увидел издевательств террористов над пленными украинскими военнослужащими в ходе «парада» в Донецке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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«Что касается унизительного отношения к военнопленным – это пускай разбираются юристы. Я видел эту картинку этого «парада». Я не увидел ничего такого, что хоть близко напоминало издевательство», - заявил Лавров.

При этом, по его словам, то, как украинские силовики, в том числе добровольческие батальоны, обращаются с мирным населением, можно назвать «военным преступлением».

«Ничего подобного я не видел со стороны ополченцев, когда они берут в плен», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 24 августа пророссийские боевики провели строем по центру Донецка пленных украинских военных. Таким образом лидеры террористической организации "Донецкая народная республика" решили ответить на празднования Дня Независимости Украины.

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Колонна из пленников прошла по проспекту под дулами террористов. За колонной пленных проехали поливальные машины.

Human Rights Watch заявила, что акция, устроенная пророссийскими боевиками в Донецке, нарушает Женевскую конвенцию, требующую гуманного и уважительного отношения к военнопленным.