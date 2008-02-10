Яценюк: досрочных выборов не будет, даже если 150 депутатов сдадут мандаты

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что досрочных выборов не будет, даже если 150 депутатов от Партии регионов сложат свои мандаты.

Об этом он заявил в эфире телеканалу «1+1» в воскресенье.

«Если они (члены фракции Партии регионов – УНИАН) сложат 150 мандатов, то их (выборов – УНИАН) точно не будет в силу того, что здесь распространяется прямая конституционная норма – на одних и тех же основаниях ВР не может быть распущена на протяжении одного года», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что именно сложение 150 депутатами от НУ-НС и БЮТ своих мандатов, послужило основанием для проведения досрочных выборов 2007 года. «Поэтому сложение мандатов – это идея, которая есть во многих политических силах, но ее нельзя реализовать на протяжении календарного года», - отметил спикер.

По его словам, сейчас даже нет оснований для того, чтобы говорить о проведении досрочных выборов в ВР. «Больше того – я не вижу ни необходимости, ни возможности вести переговоры о проведении досрочных выборов», - сказал он.

Председатель ВР убежден, что это не привнесет дополнительной стабильности. Кроме того, он отметил, что политические силы сегодня просто не готовы еще до одних досрочных выборов. «Это так, происходит бряцанье оружием», - сказал А.ЯЦЕНЮК.