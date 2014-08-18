Le Figaro: Никаких конкретных продвижений на дипломатическом фронте

В статье, которая называется «Никаких конкретных продвижений на дипломатическом фронте», опубликованной во французской газете Le Figaro, сообщается о том, что министры иностранных дел России и Украины разъехались в воскресенье вечером после «трудной» ​​встречи в Берлине, но договорились продолжить обсуждение, в то время как в Украине боевые действия разгорелись с новой силой.

Маленькие шаги в правильном направлении между Москвой и Киевом? Некоторые из министров, которые присутствовали на четырехсторонней встрече в Берлине по вопросам Украины, пытались заверить в том, что результаты переговоров были довольно обнадеживающими, несмотря на отсутствие конкретного прогресса. «Эти пять часов откровенных дискуссий были сложными, – признался ночью министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, – но я считаю и надеюсь на то, что мы всё же добились прогресса по некоторым вопросам».

Французские дипломатические источники также отметили, не вдаваясь в подробности, что «несмотря на тяжелую атмосферу, прогресс был достигнут». В понедельник утром Министерство иностранных дел России сделало подобное заявление: «прогресс был достигнут, и министры договорились встретиться для дальнейших обсуждений, которые могут привести к конкретным предложениям» в целях деэскалации украинского кризиса.

После того как Европа перешла к новой фазе санкций, она беспокоится о том, что может потерять контроль в зоне кризиса. Вот почему Ангела Меркель сейчас одержима единственной целью: не потерять контакт с Россией. Задачей вчерашней встречи в Берлине было избежать «прямой конфронтации между российскими и украинскими вооруженными силами». Эти опасения становятся все более оправданными, так как противостояние на востоке Украины ожесточилось. Украинская армия в воскресенье возобновила контроль над милицейским участком в Луганске, над которым военные символично подняли флаг своей страны, но один из украинских самолетов, МиГ-29, был сбит мятежниками. Донецк также остается ареной ожесточенных боев: 10 мирных жителей были убиты за последние сутки, по словам мэра города. Он также предупредил о прекращении водоснабжения.

Гуманитарная колонна все еще заблокирована

Напряженность увеличилась после того как украинские власти заявили в пятницу о том, что колонна российских танков была частично «уничтожена». Вторжение этой колонны, которое видели британские журналисты и подтвердили украинские власти, вызвало волну возмущенных реакций на Западе. Вопрос о «улучшении и оптимизации пока неэффективного контроля над границами» обсуждался министрами в Берлине. Они также говорили об этапах возможного прекращения огня и гуманитарной помощи.

Москва отрицает отправку техники и боевиков в Украину и обвиняет Киев в «разрушении колонны-фантома». «Мы неоднократно повторяли, что не поставляем никакую военную технику туда», – снова сказал в воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Премьер-министр» мятежников Александр Захарченко, тем не менее, на видео, опубликованном в пятницу, хвастался о том, что мятежники получили оборудование и подкрепление в огромном количестве. Украинская армия также сообщила о том, что на территорию Украины были завезены ракетные установки из России и неоднократно нарушалось воздушное пространство.

Противоречивый российский гуманитарный конвой, который собирается доставить помощь на восток Украины, не смог пересечь границу в воскресенье. Несмотря на то, что между Киевом и Москвой была достигнута договоренность о деталях, осмотр российского конвоя, который должны проводить представители Международного комитета Красного Креста (МККК), так и не начался. Официальная проверка так и не началась. Возможно, это произойдет сегодня или во вторник. 16 из 300 российских грузовиков, которые остаются заблокированными с четверга на расстоянии около 30 км, в российском городе Каменск-Шахтинском, прибылы в воскресенье на пограничный пункт российского Донецка.