Украинские пограничники еще не получили документы для оформления гуманитарного груза из РФ
Украинские пограничники до сих пор не получили документы для оформления российского гуманитарного груза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
“Что касается конвоя, он до сих пор остается в населенном пункте Донецк Российской Федерации. По состоянию на сегодняшнее утро украинские пограничники не получили документы для оформления груза”, - сказал Лысенко.Читайте такжеРоссийский гуманитарный конвой начал движение в сторону Украины - журналист
Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, первые 16 "КамАЗов" из колонны с российской гуманитарной помощью жителям Донбасса прибыли в пункт таможенного досмотра, который находится в городе Донецк на территории России.
В частности, грузовики заезжают на территорию автотранспортного предприятия, расположенного на границе с Украиной. Машины, как предусматривается, границу сегодня пересекать не планируют.
16 августа министр социальной политики Украины Людмила Денисова подписала приказ о признании российского груза под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью.
Грузополучателем гуманитарного является миссия Международного комитета Красного Креста в Украине. Груз будет перемещен представителями МККК в Украину через пункт пропуска МАПП Донецк.
Россия 12 августа направила в Украину почти 300 полупустых грузовиков с гуманитарной помощью.Читайте такжеУкраина признала российский конвой под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью
Вечером 14 августа стало известно, что российский конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса остановился в Ростовской области в 25 километрам от границы с Украиной. Международный Красный Крест заявил, что установил контакт с конвоем на террит