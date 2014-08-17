Украинские пограничники еще не получили документы для оформления гуманитарного груза из РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“Что касается конвоя, он до сих пор остается в населенном пункте Донецк Российской Федерации. По состоянию на сегодняшнее утро украинские пограничники не получили документы для оформления груза”, - сказал Лысенко.Читайте такжеРоссийский гуманитарный конвой начал движение в сторону Украины - журналист

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, первые 16 "КамАЗов" из колонны с российской гуманитарной помощью жителям Донбасса прибыли в пункт таможенного досмотра, который находится в городе Донецк на территории России.

В частности, грузовики заезжают на территорию автотранспортного предприятия, расположенного на границе с Украиной. Машины, как предусматривается, границу сегодня пересекать не планируют.

16 августа министр социальной политики Украины Людмила Денисова подписала приказ о признании российского груза под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью.

Грузополучателем гуманитарного является миссия Международного комитета Красного Креста в Украине. Груз будет перемещен представителями МККК в Украину через пункт пропуска МАПП Донецк.

Россия 12 августа направила в Украину почти 300 полупустых грузовиков с гуманитарной помощью.Читайте такжеУкраина признала российский конвой под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью

Вечером 14 августа стало известно, что российский конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса остановился в Ростовской области в 25 километрам от границы с Украиной. Международный Красный Крест заявил, что установил контакт с конвоем на террит