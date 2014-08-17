Силы АТО в районе Суходольска уничтожили большое количество боевиков и их технику - активисты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, ставшие очевидцами происходящего, а также сами военные.Читайте такжеПод Антрацитом силы АТО уничтожили группу боевиков - журналист

«Сегодня ночью силы АТО нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков в районе Суходольска. В результате была уничтожено большое количество живой силы и техники противника», - сказал Снегирев.