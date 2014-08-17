Силы АТО в районе Суходольска уничтожили большое количество боевиков и их технику - активисты
13:04, 17 августа 2014Политика
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Силы АТО в районе Суходольска Луганской области уничтожили минувшей ночью большое количество живой силы и техники террористов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, ставшие очевидцами происходящего, а также сами военные.Читайте такжеПод Антрацитом силы АТО уничтожили группу боевиков - журналист
«Сегодня ночью силы АТО нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков в районе Суходольска. В результате была уничтожено большое количество живой силы и техники противника», - сказал Снегирев.
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