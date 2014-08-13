В СНБО планируют в ближайшее время освободить Луганск

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает Еспресо.TV. Он отметил, что вскоре Луганск будет освобожден от боевиков.

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"Как я уже говорил, в настоящее время сужается кольцо вокруг террористов, они пытаются любыми силами сделать так, чтобы украинское население ненавидело украинских военных. Мы еще раз повторяем, что не обстреливаем жилые кварталы. Но жители уже сами это знают, и сообщают о таких обстрелах нам. В ближайшее время город Луганск будет освобождено от террористов", - подчеркнул Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН,из-за оккупации террористами Луганска, город уже 11 суток находится на грани гуманитарной катастрофы. Там нет воды, света, связи.