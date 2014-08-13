Луганск уже 11-й день без света, воды и телефонной связи

Как сообщила УНИАН пресс-служба горсовета, одиннадцатый день в городе полностью отсутствует энергоснабжение. Вчера на территории областного центра произошло отключение газоснабжения, однако впоследствии оно было восстановлено.

По информации горожан, районы Луганска не прекращают обстреливать.

Читайте такжеЛуганчане из-за отсутствия электричества готовят еду на кострах во дворах (фото)Большая часть магазинов по-прежнему закрыты, в продаже есть только самые необходимые продукты. Несмотря на критическую обстановку, в Луганске продолжают выпекать хлеб. Есть проблема с лекарственными препаратами, работают лишь несколько аптек.

Читайте такжеЗа сутки более 350 человек выехали из Луганска по "зеленому коридору" Луганск остается изолирован: не осуществляются социальные выплаты, выплаты пенсий и зарплат, в город не поставляют медикаменты, продукты и топливо.