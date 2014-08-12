МИД Австралии о "конвое" РФ: в первую очередь следует остановить поставки боевиков и оружия

Российская Федерация, которая сегодня отправила "гуманитарный конвой" в Украину, для улучшения ситуации в восточных регионах Украины, прежде всего должна бы перестать поставлять боевиков и оружие для пророссийских сепаратистов.

Об этом сказала министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп после встречи с главами внешнего политического и оборонного ведомств США в Сиднее, сообщает пресс-служба Госдепа.

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"Если бы Россия переживала за гуманитарную ситуацию в Украине, то первое, что нужно было сделать - это остановить поставки боевиков и оружия в восточную Украину", - сказала она.

Бишоп подчеркнула, что любая попытка россиян под прикрытием гуманитарной миссии ввести войска в Донбасс встретится с решительным осуждением австралийской власти.

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"Очевидно, что такая помощь должна оказываться странами донорами, ООН, международным Красным Крестом и этого мы ожидаем", - сказала она.

Министр также обратила внимание, что российская власть даже после того, как сбила пассажирский самолет в июле этого года, не уменьшила, а увеличила поставки оружия пророссийским боевикам в Донбассе.