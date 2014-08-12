Два батальона милиции попали под минометный обстрел в зоне АТО

Об этом сообщила пресс-служба МВД. "Ночью в зоне АТОпод обстрел попали бойцы батальонов "Золотые ворота" и "Винница". По свидетельствам командиров спецподразделений обстрел велся с расстояния 1,5 км. Стреляли террористы из тяжелого вооружения - минометов калибра 122 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСеменченко: под Иловайском работают российские диверсанты

В сообщении уточняется, что бойцы вступили в бой с сепаратистами, пытаясь дать отпор. "Во время обстрела никто из украинских бойцов не пострадал. Жертв нет", - говорится в сообщении.