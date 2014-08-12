Олланд обеспокоен перспективой "односторонней" гуманитарной миссии РФ в Украине

Президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным выразил свою "очень серьезную обеспокоенность перспективой односторонней российской миссии в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Олланда.

Французский президент также отметил, что гуманитарная операция в Украине может проводиться лишь с согласия украинской власти, которая будет согласна какс с формой, так и условиями ее проведения.

Олланд также выразил обеспокоенность развитием ситуации в Украине.

Читайте такжеГуманитарный груз от РФ не сертифицирован Международным комитетом Красного креста - СНБО

Пресс-служба сообщила, что президент Франции сегодня обсуждал ситуацию в украинском государстве с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой они подтвердили общность взглядов на происходящее в Украине и заверили в готовности способствовать поиску политического разрешения конфликта.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой. "Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В то же время, по информации Еврокомиссии, в телефонном разговоре с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.

Читайте такжеГруз из России дойдет до границы и будет перегружен, без всякого сопровождения - АП

В свою очередь Международный Комитет Красного Креста заявляет, что готов способствовать миссии гуманитарной помощи в Украине привлечением, одобрением и поддержкой всех заинтересованных сторон, но ожидает от РФ деталей.

Ранее сегодня глава французского МИД заявил, что Россия может под прикрытием гуманитарной миссии оставить в Украине своих людей. Внешнее ведомство США тоже выражало мнение, что Россия, которая уже отправила свой "гуманитарный конвой" из-под Москвы, может оставить на украинской территории "элементы военных сил".