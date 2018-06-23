Неделя в цифрах

1 российский чиновник – замминистра экономического развития Сергей Беляков – был уволен с занимаемой должности за «публичную критику деятельности госоргана», в котором он работает. Беляков в социальных сетях всего лишь попросил прощения у россиян за решение правительства заморозить пенсионные накопления еще на год.

3 человека с разными травмами были доставлены в медицинские учреждения Киева после конфликта на Майдане Независимости, связанного с уборкой палаток с проезжей части центра столицы. Напомним, обитатели палаток на Майдане оказали яростное сопротивление сотрудникам коммунальных служб, которые 7 августа предприняли попытку навести порядок на площади. Позже «жители» Майдана согласились очистить проезжую часть Крещатика.

3 лидера фракций Государственной думы РФ – Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов – объявлены в розыск МВД Украины. Российские депутаты подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК Украины (финансирование незаконных вооруженных формирований, снабжение их оружием, боеприпасами, военной техникой). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

6 военных медиков погибли и 17 получили ранения в зоне АТО на Востоке Украины. Как сообщалось, террористы неоднократно обстреливали санитарные автомобили с красными крестами, взорвали четыре скорых помощи и недавно сбили медицинский вертолет.

9 налогов из 22 планирует оставить Кабинет министров в рамках налоговой реформы. В первую очередь, сокращение количества обязательных платежей в казну коснется платы за некоторые виды предпринимательской деятельности. В частности, рентная плата за транспортировку нефти и газа, сбор за места для парковки, сбор на виноградарство и садоводство и другие.

12% россиян хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу, среди молодежи этот показатель составляет почти четверть.

19 государственных контролирующих органов из 83, существующих сегодня, останутся после окончания процесса дерегуляции экономики. Администрация президента и Министерство экономического развития наработало пакет дерегулирующих инициатив, которые должна принять Верховная Рада.

41 автомобиль с автобазы управления делами аппарата Верховной Рады депутаты намерены передать правоохранителям, которые работают на территориях, освобожденных от террористов в ходе АТО. Речь идет, в частности, о 36 автомобилях «Опель Омега» 2002 года выпуска, двух - «ШкодаОктавия» 2005 года и одном - 2006 года, «Шкода СуперБ» и «Тойота Камри» - 2006 года выпуска.

50% государственных служащих могут попасть под сокращение после проведения переаттестации. В первую очередь, это будет касаться представителей судебных и контролирующих органов. В то же время, по информации Минюста, фонд заработной платы чиновников будет сохранен.

72% россиян поддерживают решение властей РФ ввести санкции против зарубежных компаний, 61% опрошенных считают, что России сейчас угрожают многочисленные внешние и внутренние враги. Напомним, на текущей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер для защиты интересов России. Документ запрещает или ограничивает на один год ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против РФ.

311 украинских военнослужащих были вынуждены отойти через пограничный пункт «Гуково» на территорию России из-за обстрела террористами. Среди них – 171 военнослужащий ВСУ и 140 пограничников. По данным СНБО, по состоянию на 7 августа, на территории РФ силой удерживались18 офицеров вооруженных сил Украины и 28 офицеров-пограничников. 8 августа Следственный комитет РФ попросил российский суд арестовать 5 офицеров 72-й бригады Вооруженных сил Украины, которых «подозревают» в «использовании тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия», «также проверяется их причастность к обстрелу российской территории». Позже в СК РФ заявили, что вернут в Украину пятерых украинских офицеров 72-й бригады, арестованных на 2 месяца российским судом, без предъявления обвинений.

500 российских деятелей культуры, одобривших аннексию Крыма и положительно оценивающих сепаратизм на Востоке Украины, не смогут гастролировать в нашей стране. МВД готовит соответствующий список по запрету въезда в Украину.

1 543 человека погибли и 4396 получили ранения за время конфликта в Украине (данные ООН, начиная с середины апреля по 7 августа). В ООН также отмечают, что на контролируемой боевиками территории похищено 924 человека, часть из которых - исключительно для получения выкупа.

1700 милиционеров были уволены из органов внутренних дел в Донецкой и Луганской областях. По подсчетам МВД, в переаттестации нуждается около 80% личного состава милиции в регионе. Это – около 20 тысяч правоохранителей.

5000 - 8 000 гривен зарплаты (в зависимости от разряда), обещают рядовым военнослужащим, участвующим в АТО. Оклад командира батальона – будет в два раза выше – около 16 тысяч гривен.

12 000 террористов действуют на Донбассе, и их количество увеличивается за счет правоохранителей Российской Федерации.

17 080 бронежилетов на сумму свыше 71 млн гривен, закупленных Минобороны весной текущего года, оказались некачественными. Генеральная прокуратура проводит расследование данного факта по признакам уголовных правонарушений должностными лицами Министерства обороны, предусмотренных ч. 2 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

117 000 человек стали внутренними переселенцами в пределах Украины из-за военных действий на Донбассе и оккупации Крыма Российской Федерацией. По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, люди из восточной Украины составляют 85% от общего числа перемещенных в стране, в то время как количество переселенцев из Крыма составляет 15200 человек. В УВКБ ООН также отмечают двойное перемещение: значительное количество людей покидают зоны конфликта вокруг Горловки, Донецка и Луганска, одновременно многие люди возвращаются в города, освобожденные от террористов.

5 358 000 000 гривен убытков по итогам первого полугодия 2014 года получили 35 украинских банков из 173-х, зарегистрированных и имеющих банковскую лицензию.

22 686 000 000 гривен составил дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие. По данным Министерства финансов Украины, эта сумма соответствует 33,1% годового показателя. Кроме того, дефицит бюджета в текущем году на 34,95% ниже аналогичного показателя в первом полугодии 2013 года.

63 272 000 000 гривен пополнят уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа. В соответствующем решении Кабмина отмечается, что большая часть денег пойдет на покупку и резервирование на счетах «Нафтогаза» 3,1 млрд долларов.

Маргарита Андреева