Турчинов предлагает передать в зону АТО 41 парламентский автомобиль



Текст проекта постановления размещен на сайте ВР.

С целью создания надлежащих условий для деятельности органов внутренних дел, которые действуют на территориях, освобожденных от террористов в ходе антитеррористической операции, и в соответствии со статьей 2 Закона «О правовом режиме имущества, обеспечивающего деятельность Верховной Рады Украины», проектом постановления предлагается передать с баланса автобазы управления делами аппарата ВР на баланс МВД 41 автомобиль.

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Аппарат ВР должен обеспечить в двухнедельный срок передачу имущества в соответствии с законодательством Украины.

Речь идет, в частности, о 36 автомобилях «Опель Омега» 2002 года выпуска, двух - «Шкода Октавия» 2005 года и одном - 2006 года, «Шкода СуперБ» и «Тойота Камри» - 2006 года выпуска.