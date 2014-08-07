Секретные материалы: Жители Майдана употребляют наркотики и объедают участников АТО

Кто они и почему никак не оставят центральной площади столицы, узнавали «Секретные материалы».

В палатках на Майдане люди заняли освободившиеся места. Те кто были до них, вернулись к семьям или поехали в зону АТО. Сменили их какие-то непонятные ребята. Ссорятся с журналистами, ночью устраивают перестрелки. Теперь Майдан - идеальная картинка для кремлевских телеканалов. Сотни протестующих превратились в пьяных маргиналов без собственных взглядов и идеологии.

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Ближе к вечеру молодые жители майдана пьют пиво и развлекаются легкими наркотиками.

Сотник по имени Зорро, к которому обратилась журналистка Секретных материалов, пообещал ее оформить в палаточном городке и выдать удостоверение. Не смутило его и отсутствие документов, сказал, что потом можно донести копию паспорта. Сотник заявил, что впоследствии девушка будет приравниваться к участникам войны.

"Прописанная" на Майдане журналистка вместе с Зорро поехала за продуктами для сотни. Поехали на Осокорки в пункт приема помощи для бойцов АТО. Там сотник разживается пишей для жителей палаточного городка на Майдане.

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