Курсанты Милицейской Академии и Нацгвардии будут патрулировать улицы Харькова - советник Авакова

08:12, 06 августа 2014
Политика
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Курсанты Милицейской академии и Академии  Национальной гвардии будут патрулировать улицы Харькова для поддержания правопорядка в городе.

милиция

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также сообщил, что милиция Харькова переведена в режим усиленного несения службы. Читайте такжеНа Харьковщине из-за терактов на военных объектах будут усилены меры безопасности

В частности, к патрульной службы будут привлечены курсанты Милицейской Академии и Академии Нацгвардии.

Напомним, в Харькове были обстреляны неизвестными военкомат и Харьковский бронетанковый завод

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