Харьковский Бронетанковый завод обстреляли из огнемета – военная прокуратура

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре, на месте инцидента был обнаружен контейнер с зарядом огнемета.

На это время неизвестно, какой тип огнемета был использован.

На место происшествия выезжали представители военной прокуратуры, СБУ, эксперты, милиция.Читайте такжеВ Харькове на территории Бронетанкового завода произошел взрыв - источник

Военная прокуратура по подследственности передала материалы дела в СБУ. “Предварительная квалификация — теракт”, - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, около часа ночи в Харькове на территории Бронетанкового завода, который специализируется на ремонте техники для Вооруженных Сил Украины и спасателей, произошел взрыв.

По предварительной информации, никто не пострадал.