Международным экспертам на месте крушения Boeing-777 снова мешали террористы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегиона Украины.

Как отмечается в сообщении, по результатам оперативной проверки было еще раз подтверждено, что никаких боевых действий Вооруженные силы Украины на территории, где работают эксперты, не ведут. Договоренности Украины по обеспечению прекращения огня в радиусе 20 км от места выполнения задач Международной группой экспертов и 10 км вдоль маршрута движения колонны экспертов выдерживаются.

С 14.00 до 16.00 с разрешения представителей "ДНР" работы были продолжены небольшой группой экспертов в районе населенных пунктов Петропавловка и Рассыпное. Для остальных экспертов проведения работ было заблокировано.

Найдено небольшое количество личных вещей. Останков и фрагментов тел найдено не было. Таким образом, на данном участке поиски завершены, отмечается в сообщении.

В 16.15 колонна отправилась в обратном направлении и уже вернулась на базу дислокации в город Соледар.

Сегодня колонна состояла из 97 экспертов, передвигались на 16 транспортных средствах (45 экспертов из Нидерландов, 28 - из Австралии, 12 - из Малайзии), изложено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 110 международных экспертов из Австралии, Нидерландов и Малайзии прибыли на место крушения «Боинга-777» в Донецкой области.

Читайте такжеМеждународная группа экспертов по расследованию катастрофы "Боинга" вернулась в СоледарНакануне группе экспертов, из-за блокирования террористами движения колонны в течение определенного периода, удалось поработать на месте падения самолета Boeing 777 короткий промежуток времени – всего полтора часа. Была проведена поисковая операция в шести квадратах в районе населенных пунктов Красный Луч, Петропавловка, Московское. Найдены личные вещи и документы погибших (паспорта и фотоальбомы). На место выезжали 18 автомобилей и 124 эксперта.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

31 июля международным экспертам, которые прибыли из Нидерландов и Австралии, впервые удалось попасть на место крушения самолета.