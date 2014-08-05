Украинский посол рассказал, чего можно ожидать от запланированного заседания Комиссии Украина-НАТО

Ожидается, что по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоится в рамках саммита Альянса на уровне глав государств и правительств 4-5 сентября в Уэльсе (Великобритания), будет принят совместный документ, который может стать программой действий на среднесрочную перспективу.

Об этом в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил председатель миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов.

„Ожидается, что по итогам заседания будет принят совместный документ, который может стать программой действий на среднесрочную перспективу. После Бухарестского саммита НАТО, когда наше сотрудничество с НАТО начало строиться на основе годовых национальных программ, многое было приведено в более системный способ взаимодействия, но также очевидно, что кризис и агрессия против Украины вызвали такие потребности и вынуждают нас искать такие возможности, которые бы позволили ускорить все те опции, которые сейчас доступны”, - сказал он.

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Как отметил Долгов, виденье НАТО сориентировано на то, что „в дальнейшем, после окончания АТО, необходима коренная перестройка” сектора безопасности и обороны Украины, а также новые подходы к подготовке и укреплению боеготовности Вооруженных Сил Украины. „В этих вопросах опыт НАТО и стандарты, по которым он работает, является для нас лучшим способом, благодаря которому мы можем получить не только консультативную поддержку и совещательную помощь, но и тот опыт, который уже проработан в странах НАТО. Мы имеем возможность не тратить время, силы и ресурсы на попытки и ошибки – мы можем использовать тот опыт, который уже есть, и, таким образом, обойти несколько промежуточных этапов поисков и приспособления относительно того, как и что нужно делать”, - объяснил он.

При этом председатель миссии Украины при НАТО напомнил, что эта работа „началась еще до агрессии”. „Еще раньше работала группа высокого уровня по вопросам оборонной реформы. Другое дело, что в условиях, когда мы столкнулись с тем, что, когда начался кризис, и были нужны вооруженные подразделения для защиты национального суверенитета и безопасности Украины, боеготовность ВСУ была в критическом состоянии. Это заставило по-другому посмотреть на эти вопросы”, - отметил он.

Долгов напомнил, что последнее заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне состоялось в 2009 году в Бухаресте. „С того времени произошли такие изменения, которые делают проведение этого заседания абсолютно обязательным элементом не только для оценки – где мы сейчас находимся в системе безопасности, но также для того, чтобы посмотреть, каким образом в дальнейшем Украина будет строить взаимодействие с НАТО”, - сказал украинский дипломат.

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Он отметил, что в ходе саммита главы государств и правительств стран НАТО „будут обсуждать вызов, с которым столкнулся НАТО в системе безопасности в результате агрессивных действий РФ”. „То есть, нуждаются в изменениях стратегические подходы к формированию евроатлантической системы безопасности, нуждается в укреплении трансатлантическая составляющая, и эти вопросы будут заложены в решении саммита”, - сказал Долгов.

Посол ожидает, что Украина и НАТО обсудят вопросы помощи Альянса для того, чтобы Вооруженные Силы Украины были „более готовыми, более мобильными, более совместимыми, более приведенными в соответствие со стандартами НАТО и перешли к более тесному взаимодействию с Альянсом”.

В этой связи он привел в качестве примера вопрос совместимости, которая предусматривает готовность подразделений тех или других стран НАТО и стран партнеров действовать вместе. „Украина является одним из таких партнеров. Чем больше совместимых подразделений мы сможем подготовить с помощью НАТО, тем более эффективными они будут”, - убежден председатель миссии.

Долгов также считает важным и формирование „всей системы взаимодействия на основах стандартов НАТО, потому что задача взаимосовместимости автоматически означает, что для того, чтобы быть совместимым, нужно действовать на общих базовых вещах”. „Внедрять эти базовые вещи для отдельных подразделений – это напрасное расходование сил и средств. Нужно - сразу для всех. Сегодня совместимы один батальон или две роты или пять самолетов, завтра будут все”, - сказал он.