Террористы из Иловайска пытались прорваться через границу в Россию - Госпогранслужба

Накануне боевики из населенного пункта Иловайск Донецкой области пытались прорваться через украинскую границу в Россию.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в течение суток продолжались боевые столкновения пограничников с террористами. Так, в 11.40 состоялся бой пограничников отдела пограничной службы «Амвросиевка» с боевиками, которые прибыли на двух микроавтобусах из н.п. Иловайск. "Террористам не удалось прорваться через блокпост», - отметили пограничники.

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Также СНБО на своей странице в Twitter сообщила о том, что "вчера террористы на автобусах безуспешно пытались прорваться на территорию РФ из Иловайска".

Кроме того, Госпогранслужба сообщает, что 4 августа почти четыре часа с территории РФ в направлении н.п. Марфовка (РФ) – Васильевка (Украина) осуществлялся обстрел населенных пунктов Васильевка и Амвросиевка с использованием артиллерии и установок «Град».

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В 18.56 состоялся гаубичный обстрел со стороны границы н.п. Амвросиевка и пограничных позиций.

В ночь с 4 на 5 августа с территории РФ был осуществлен минометно-артиллерийский обстрел пограничных подразделений в районе н.п. Станично-Луганское Луганской обл. В дальнейшем обстрел был перенесен вглубь территории Украины, говорится в сообщении.