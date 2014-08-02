Сенаторы США призвали Обаму предоставить Украине военную помощь

Сенатор-республиканец Роб Портман и сенатор-демократ Бен Кардин призвали администрацию президента США Барака Обамы предоставить Украине необходимую военную помощь.

Об этом говорится в заявлении сенаторов, адресованному Обаме, передает радио «Свобода».

«Хотя политическая и экономическая поддержка является жизненно необходимой, но достижение поставленной цели будет невозможным, если украинские военные не смогут восстановить закон и порядок, а также сдержать будущую агрессию. Мы обязаны предоставить украинцам военную помощь, чтобы они смогли выполнить обещания Майдана», - сказано в заявлении Портмана.

«Мы будем продолжать поддерживать украинцев в то время, когда они преодолевают этот вызов», - отметил Кардин.

Портман и Кардин посещали Майдан в Киеве во время массовых протестов в начале этого года, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Карл Левин призвал оказать Украине военную помощь в виде летального оружия защитного действия.

28 июля министр обороны Украины Валерий Гелетей во время телефонного разговора с министром обороны США Чаком Гейгелом попросил Соединенные Штаты оказать «дополнительную поддержку безопасности».

Ранее США решили предоставить Украине 33 млн долларов нелетальной военной помощи (оружие несмертельного действия). Однако пока не соглашались предоставить оружие смертельного действия.

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Справка УНИАН. С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

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С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают вести операцию по освобождению Донбасса от боевиков.