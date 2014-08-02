Батальон "Батькивщина" заявил об уничтожении главаря террористов Лешего

Об этом сообщил замполит батальона Марат Сулейманов, информирует сайт партии "Батькивщина".

По его словам, после гибели Лешего "Призрак" распался, а его личный состав частично дезертировал.

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"Батальон "Призрак" был одним из опаснейших боевых подразделений так называемой "ЛНР" - туда набирали только профессиональных военных. Для борьбы с этой террористической группировкой батальон "Батькивщина" организовал внештатную разведку. Местонахождение "Лешего" было установлено благодаря собранной оперативной информации. Операция по обезвреживанию его банды была проведена тогда, когда близкий соратник Игоря Безлера ("Беса") пировал со своей бандой. Он и другие боевики "Призрака" были уничтожены на месте", - сообщил Сулейманов.

По словам замполита, разведотряд "Батькивщины" без потерь вернулся на базу.