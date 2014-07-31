За прошедшую ночь изменений в ходе АТО не произошло - эксперт

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеБоевики окопались в областной больнице Донецка - Тымчук

"За прошедшую ночь особых изменений в ходе АТО не произошло. Продолжаются попытки террористов провести перегруппировки в районе н.п.Луганск, Первомайск, Алчевск, Стаханов, с целью предотвращения окружения и блокирования своих сил. Также боевики продолжают проводить активные действия по обороне н.п.Донецк и Горловка, и в приграничных районах", - написал эксперт.