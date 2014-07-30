Zeit.de: Порошенко ставит условия прекращения огня

В статье «Порошенко ставит условия прекращения огня» на сайте Zeit.de сообщают, что Украина готова к временному прекращению огня вокруг места крушения самолета МН17, но пророссийские повстанцы должны отступить. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с нидерландским премьер-министром Марком Рютте, сказал представитель нидерландского правительства. Ранее Рютте настоятельно просил Украину прекратить боевые действия, чтобы команда экспертов могла забрать тела и собрать материал на месте крушения. Представитель Рютте отметил, что они теряют драгоценное время.

Команда нидерландских и австралийских экспертов вместе с сотрудниками ОБСЕ уже третий день не могут попасть на место крушения МН17 из-за продолжающихся боев на этой территории. Эксперты также должны определить причину аварии.

Международная организация гражданской авиации объявила во вторник о тщательном исследовании безопасности. Трагедия «вызвала тревожные опасения по поводу гражданских полетов в направлении зоны конфликта», сказал глава Международной организации гражданской авиации агентства ООН Раймон Бенджамин. Ранее многие авиационные организации собрались в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ICAO) на кризисную встречу.

Эксперты от правительств и из промышленности

В расследовании принимают участие эксперты от правительств и из промышленности. Они должны внести свои предложения для лучшего сбора и распространения информации о безопасности полетов. Кроме того, они должны пересмотреть уже существующие правила ООН относительно современных защитных систем для самолетов и изучить, как их можно интегрировать в национальное законодательство. В феврале следующего года все эти вопросы снова будут обсуждать на конференции.

Западные государства исходят из того, что пророссийские повстанцы сбили самолет. В то же время, они жалуются, что Россия не использует свое влияние на повстанцев и дальше позволяет военному снаряжению пересекать российско-украинскую границу. Как следствие, государства ЕС расширили санкции против России.

Боинг 777 малазийских авиалиний разбился 17 июля с 298 людьми на борту в 60 километрах к востоку от Донецка.