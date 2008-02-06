Янукович - против приватизации Укртелекома, Одесского припортового и Турбоатома

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против приватизации Укртелекома, Одесского припортового завода и Турбоатомп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на заседании оппозиционного правительства.

Он считает нецелесообразным в нынешней ситуации проводить приватизацию предприятий, которые дают значительные поступления в бюджет. По его словам, сегодня нет условий для того, чтобы эти процессы были проведены прозрачно и чтобы была получена максимальная цена за данные предприятия. Он также выступает против «реприватизации «Лугансктепловоза». По его словам, это не отвечает интересам трудового коллектива предприятия и также вредит имиджу Украины на международной арене и среди инвесторов. В.ЯНУКОВИЧ считает, что нынешняя политика власти в вопросах приватизации не является государственной, а является «популистской, авантюрной».

В интервью журналистам народный депутат Украины Анатолий КИНАХ сказал, что сегодня на мировых фондовых рынках происходит «очень негативные процессы снижения котировки акций». По его словам, в условиях снижения стоимости предприятий предлагать большое количество стратегических объектов в сжатые сроки - «это однозначно очень резко снизить их стоимость». Он отметил, что фракция Партии регионов, оппозиционное правительство будут обращаться к Президенту Украины, чтобы не поддерживалась такая политика правительства.