Янукович объяснил, за что Яценюка закрыли в кабинете

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности инициации отставки Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что «сегодня пока еще этот вопрос так не стоит, но я говорю, что это все возможно».

Он сказал, что блокирование кабинета А.ЯЦЕНЮКА была реакцией, которая возникает в ответ на любые действия председателя ВР, которые являются подковерными, которые не отвечают статусу этой должности”. По словам В.ЯНУКОВИЧА, такие действия всегда будут вызывать такую острую реакцию в парламенте и обществе. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это «была очень мягкая реакция». Он считает, что А.ЯЦЕНЮК должен отозвать свою подпись под письмом трех относительно НАТО. В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что может быть и более радикальная реакция – это инициация отставки А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВРУ. «Это будут, скорее всего, следующие шаги, если и дальше председатель ВРУ вместе с главой правительства будут игнорировать интересы украинского народа», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что пока так вопрос не стоит, но такой вариант развития событий возможен. Он сказал, что фракция Партии регионов требует «отозвать это письмо, и если оно не будет отозвано, то нужно отзывать свои подписи тем, кто подписал».