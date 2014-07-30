На Донетчине за минувшие сутки погибли 19 человек

По состоянию на утро среды за минувшие сутки в лечебно-профилактические учреждения области с различными травмами, полученными в результате боевых действий на территории региона доставлен 31 человек.

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Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на депаратамента здравоохранения.

"В отделения бюро судебно-медицинской экспертизы поступили тела 19 погибших", - говорится в сообщении.