Новые санкции США и ЕС сделают Россию еще слабее - Обама

Об этом заявил президент США Барак Обама во время выступления в Белом доме, передает Радио Свобода.

«Учитывая то, что мы координируем наши действия с ЕС, санкции, объявленные сегодня будут иметь еще большее влияние. Введенные санкции сделают слабую российскую экономику еще слабее. Иностранные инвесторы будут оставаться в стороне. Даже до сегодняшних ограничений, ожидалось, что около 100 миллиардов выйдут из России», - отмечает Обама.

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Напомним, в список новых экономических санкций США против Москвы вошли три российских банка - «Банк Москвы», «Российский сельскохозяйственный банк» и «ВТБ-банк», а также «Объединенной судостроительной корпорации».

Новые ограничения США следуют за усилением санкций ЕС против России, о котором во вторник договорились европейские лидеры.