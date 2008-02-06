В ПР заявляют о готовности к досрочным выборам

Член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что блокирование работы Верховной Рады никак не связано с попыткой Партии регионов провести досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам по итогам консультаций лидеров фракций с председателем парламента Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

«Мы не ставим задачу относительно досрочных выборов», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В то же время, по его словам, если ситуация действительно дойдет до необходимости проведения выборов, то фракция Партии регионов готова принимать у них участие. «Если вопрос зайдет в ситуацию, когда досрочные выборы будут неизбежными, это не будет тем предметом, который вынудит Партию регионов не отстаивать интересы своих избирателей», - сказал депутат.