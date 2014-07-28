Со стороны РФ обстреляли пункт пропуска «Красная Таловка», ранены 2 пограничника

Со стороны РФ обстрелян пункт пропуска «Красная Таловка».

Об этом сообщила исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина в Facebook.

«Несколько минут назад из РФ был обстрелян пункт пропуска «Красная Таловка». Горит пункт пропуска, горит вышка наших пограничников», - написала она.

Выстрелы попали и повредили административное здание пункта пропуска и наблюдательную башню.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня в 10.50 террористы открыли огонь по пункту пропуска «Красная Таловка», что на Луганщине. Ими было совершено несколько выстрелов из гранатометов. По предварительной информации, в результате обстрела, который велся с линии границы, 2 пограничников ранены. Выстрелы попали и повредили административное здание пункта пропуска и наблюдательную башню.

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«Стоит заметить, что в данном пункте пропуска как раз осуществлялось оформление граждан. Не задумываясь о безопасности гражданского населения, террористы цинично открывают огонь на поражение и обстреливают пункты пропуска на украинско-российской границе», - отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Государственный департамент США официально обнародовал материалы директора национальной разведки США с объяснениями о спутниковых снимках, распространенных ранее американскими дипломатами и журналистами в соцсетях, которые доказывают факты обстрела Украины из России.

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Фотографии являются доказательствами того, что российские войска вели огонь по украинским военным со своей стороны границы и что поддерживаемые Россией сепаратисты используют тяжелую артиллерию, предоставленную Россией, при нападениях на украинские войска уже изнутри Украины.