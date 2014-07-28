Силы АТО заблокировали Горловку - Селезнев

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Владислав Селезнев, передает 112.

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"Горловка со всех сторон заблокирована. В тесное кольцо со всех сторон взяли с целью недопущения выхода за пределы этого города боевиков", - сообщил он.

Несмотря на сопротивление, среди боевиков есть потери, как людей, так и техники. Части АТО продолжают наступление.