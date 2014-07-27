В штабе АТО обнаружили шпиона из России
23:49, 27 июля 2014Политика
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Украинские спецслужбы обнаружили в штабе сил АТО предателя, который "сливал" секретную информацию о ходе ведения антитеррористической операции на Донбассе спецслужбам Российской Федерации.
Коваль рассказал про шпиона из России в штабе АТО / фото пресс-службы Минобороны
Об этом в эфире ТСН заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль.
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Чиновник также отметил, что когда он был министром обороны, то подобные случаи выявления предателей, к тому же на высоких должностях, случались и в Минобороны Украины.
Зато в Госпогранслужбе, где Коваль работал до Минобороны, по его словам, предателей не выявляли.
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