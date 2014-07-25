Forbes: Ответственен ли Путин за крушение Boeing-777? Вопросы, которые стоит задать следователям

В аналитической статье, которая называется «Ответственен ли Путин за крушение малазийского самолета? Пять вопросов, которые стоит задать следователям по поводу вины России», опубликованной на сайте Forbes.com, Пол Родерик Грегори пишет о том, что Кремль одна за другой создает теории заговора о крушении малазийского самолета, что напоминает о ситуации, когда продажный адвокат, защищающий клиента, которого обвинили в убийстве, преднамеренно сеет сомнения среди присяжных. Цель путинской пропаганды точно такая же: убедить всех хотя бы на 1 % в том, что кто-то другой, а не кремлевские террористы, сбили самолет.

Но как бы сильно кремлевские пиарщики не старались раздувать это пламя, они не могут отрицать следующие факты о крушении малазийского самолета, которое произошло около 4:30 вечера 17 июля над городом Снежное в восточной Украине:

Во-первых, сепаратисты, которых украинская армия, контролирующая воздушное пространство над Донецком и Луганском, обстреливала с воздуха, отчаянно нуждались в зенитных комплексах класса «земля-воздух», чтобы остановить украинскую антитеррористическую операцию. По данным разведки Госдепартамента, танки, бронетранспортеры и ракетные пусковые установки перебрасывались на территорию Украины в больших количествах, начиная примерно с 30 июня. (Даже после крушения малазийского самолета, Россия продолжает присылать тяжелую военную технику).

Во-вторых, повстанцы сбили десять украинских самолетов над подконтрольной им территорией, в том числе самолеты, которые находились на высоте за пределами досягаемости переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Ракетные комплексы были настолько эффективными, что украинские войска вынуждены были приостановить полеты над регионом. 17 июля все украинские самолеты, которые задействованы в военной операции на востоке страны, находились на земле.

В-третьих, самолет Малазийских авиалиний был сбит во второй половине дня ​​17 июля ракетой класса «поверхность-воздух», запущенной недалеко от того места, откуда сбили украинский Ан-26, летящий на высоте 6 500 метров, за три дня до того – опять же, за пределами досягаемости ПЗРК.

В-четвертых, американские радары и системы космического базирования обнаружили, что был сделан запуск ракеты класса «земля-воздух» за несколько секунд до того, как был сбит малазийский самолет с того же оккупированного района недалеко от города Снежное.

В-пятых, в течение 15 минут после исчезновения Боинга-777, командир мятежников, полковник Игорь Стрелков, похвастался в соц. сетях тем, что его войска взорвали еще один украинский самолет в «их» небе. Вскоре после того как эта запись появилась, она была удалена со страницы Стрелкова.

В-шестых, командир повстанческого батальона «Восток» Александр Ходаковский признался журналистам Reuters, что у повстанцев действительно был зенитный комплекс «Бук», и что они отправили его обратно в Россию, чтобы убрать доказательства с украинской земли. Командир отказался от своего заявления после того как российский глава так называемой Донецкой Народной Республики опроверг эту информацию (а также то, что повстанцы получали какое-либо оружие из России), но кота уже выпустили из мешка.

Международное расследование подтвердит эти факты. Их более чем достаточно, чтобы доказать, что именно мятежники сбили малазийский самолет. Российская пропаганда должна опровергнуть эти шесть фактов, но она не может. Единственное, что остается, придумывать все новые и новые фантастические истории (целью был самолет Путина, малазийский самолет был полон трупов), которые превращаются в странные теории заговора. Основной задачей международной следственной группы, которой Владимир Путин якобы помогает, будет установить, что Россия действительно виновна в крушении малазийского самолета. Тот очевидный факт, что самолет сбили повстанцы, менее значим.

Расследование должно начаться с допроса сепаратистов и российских офицеров, чьи переговоры до и после аварии были перехвачены и обнародованы украинской разведкой. Они назвали имена, места, и номера телефонов тех, кто принимал участие в переговорах, а также указали время и место разговора. Содержание этих бесед имеет большое значение для доказательства вины России, вопреки заявлениям Путина о том, что Россия не имеет никакого отношения к конфликту.

Российская пропаганда назвала записи этих разговоров подделкой, которую поспешно изобрели украинские спецслужбы сразу после катастрофы. Но именно для этого и нужны международные расследования. Следователи могут допросить украинских разведчиков, которые записали на пленку звонки. Они могут использовать новейшие технологии, чтобы проверить их подлинность. Самое главное, они могут допросить сепаратистов и российских агентов, которые принимали участие в этих перехваченных переговорах, которые вызывают так много споров. Если следователи докажут подлинность этих записей, они направят следствие в нужное русло, чтобы получить ответы на вопросы о том, кто и что сделал и когда именно они сделали это.

Доказательство вины России зависит от ответов на шесть вопросов:

Первый вопрос: Как, когда и откуда были доставлены комплексы «Бук» сепаратистам в восточной Украине?

Следователи должны допросить Олега Бугрова, начальника штаба самопровозглашенной Луганской Народной Республики о его разговоре 14 июля с «Ореоном», офицером российской военной разведки, уделив особое внимание его словам: «Теперь у нас есть «Бук», мы можем сбивать самолеты».

Допросить Сергея Хмурого, заместителя Игоря Стрелкова, командира повстанческих сил так называемой Донецкой Народной Республики, о его разговоре 17 июля с «Боцманом», российским военным разведчиком, и активистом повстанцев «Бурятом», во время которого он сказал: «Слава Богу, БУК-М прибыл сегодня утром, он пересек черту» (имеется в виду граница).

Важно: Россия и сепаратисты отрицают, что у повстанцев был «Бук», или говорят, что, если он у них и был, то они отобрали его у украинских военных. Эти разговоры свидетельствуют о том, что «Бук» пересек границу, а не о том, что он украден у украинской армии. Россия передала своим повстанцам «Бук», который сбил малазийский самолет.

Второй вопрос: Сопровождали ли «Бук» специальные экипажи или специалисты из числа повстанцев были обучены тому, как им управлять? Если да, то где?

Допросить Хмурого о его разговоре 17 июля с «Бурятом», во время которого «Бурят» сообщил ему, что «Бук» прибыл с экипажем.

Важно: чтобы научится управлять ЗРК «Бук», нужно как минимум несколько недель подготовки, которую могли обеспечить только российские военные. Если экипажи сопровождали «Буки», они, вероятно, были собраны российскими военными или подготовлены в военных учебных центрах, которые предположительно находятся под Ростовом.

Третий вопрос: Кто давал распоряжения об установке ЗРК «Бук» и запуске ракеты?

Опросить Хмурого о двух отдельных разговорах 17 июля с «Бурятом» и «Санычем» о том, как скрыть «Бук», поместив его в колонну с танками, и спрятав его за «мотелем». Они обсуждали и другие указания о том, где нужно поставить «Буки», или нужно ли их спрятать.

Опросить офицеров украинских спецслужб, которые утверждают, что у них есть доказательства того, что «российский офицер запустил ракету в малазийский самолет». Это стало бы ключевым доказательством прямого участия России, и украинская сторона должна подтвердить эту информацию, представив доказательства, которые можно проверить.

Важно: Эти сообщения позволяют предположить, что высшее руководство сепаратистов было в курсе наличия «Буков» и командовало их установкой. Если российский офицер запустил ракету, это говорит о том, что Кремль не отдал такое ​​опасное оборудование в руки мало подготовленных террористов, а сам продолжал его контролировать. Этот вопрос имеет огромнейшее значение.

Четвертый вопрос: Кому сообщили повстанцы о крушении самолета?

Опросить Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин), самопровозглашенного командира Донецкой Народной Республики, о его сообщении про сбитый транспортный самолет, опубликованном в соц. сетях через несколько минут после аварии: «Это научит их не летать в нашем небе». Спросите Стрелкова, почему он удалил это сообщение через несколько минут.

Опросить Игоря Безлера (псевдоним Бес) о его разговоре с полковником российской военной разведки Василием Гераниным, во время которого Безлер сообщил ему, что самолет был сбит за 15 минут до разговора.

Опросите «Майора», который отчитывался перед «Греком» о том, что самолет был уничтожен казаками, которые запустили ракету с пункта пропуска, что самолет был гражданским, и что на месте падения было «Море трупов».

Важно: Эти сообщения позволяют предположить, что московские власти были почти сразу проинформированы о катастрофе и должны были знать, что малазийский самолет сбили их повстанцы. Путин сразу бы обо всем узнал.

Пятый вопрос: Самостоятельно ли решили повстанцы не пускать международных наблюдателей на место катастрофы или же им приказали представители высшей власти?

Опросить командира батальона «Азов» Александра Ходаковского, номер мобильного телефона 380506456469, о его разговорах с Алексеем и Андреем, которые работали на месте крушения 18 июля, начиная с 5:53 вечера, во время которого он дает указания мятежникам, чтобы те собирали и прятали обломки самолета, отдавали доказательства только людям Стрелкова и Хмурого, нашли и спрятали черные ящики, а также сказал, что «в Москве на самом высоком уровне очень заинтересованы в том, чтобы это было исполнено».

Важно: саботировать расследование приказали самые главные руководители сепаратистов, и, по-видимому, московские власти, несмотря на заявления Путина о полном сотрудничестве. (Очередная ложь Путина?)

Шестой вопрос: Где сейчас находится ЗРК «Бук», с которого была запущена ракета, и как он туда попал?

Опросить Ходаковского о его заявлении о том, что «Бук», с помощью которого был сбит малазийский самолет, отправили обратно в Россию, чтобы скрыть улики.

Опросить офицеров украинской разведки о предоставленной ими информации о том, что «Бук» пересек украинскую границу и оказался в России рано утром на следующий день после того как был сбит Боинг-777.

Важно: самая важная улика была вывезена из Украины, чтобы препятствовать расследованию, что свидетельствует о том, что на самом деле Путин абсолютно не намерен по-настоящему сотрудничать со следствием.

Боинг 747-100 потерпел крушение над Локерби (Шотландия) в декабре 1988 г. после того как внутри него взорвалась бомба. В 1991 г. был выдан ордер на арест двух ливийских граждан. В 2003 г. Муаммар Каддафи согласился выплатить компенсации семьям погибших в обмен на отмену санкций ООН. Дело удалось раскрыть благодаря фрагментам тканей, найденных среди обломков.

Раскрытие дела о крушении малазийского самолета – очень простая задача по сравнению с делом о Боинге-747. Несмотря на то, что мятежники умышленно нанесли большой вред месту крушения, там все равно должно было остаться много улик, свидетельствующих о том, что самолет был сбит ракетой. Есть спутниковые снимки запуска ракеты, и следователи перехватили телефонные звонки тех, на ком, вероятно, лежит ответственность за авиакатастрофу.

Можно ожидать, что следователи вынесут четкий вердикт, который будет оспорен российской стороной. Кроме того, поскольку запуск ракеты произошел с территории, которую «Красный крест» объявил зоной военных действий, можно было бы ожидать, что ответственные лица будут отвечать перед Гаагским судом, в том числе Стрелков, Безлер, Хмурый, Ходаковский и др. Если расследование покажет, что российские военные поставили оружие, с помощью которого был сбит самолет, к уголовной ответственности могут также притянуть высокопоставленных российских военных, вплоть до министра обороны. Как страна-спонсор терроризма, Россия должна будет выплатить компенсации семьям погибших.

Может ли мировое сообщество привлечь к ответственности Владимира Путина за крушение Боинга-777? Сам Путин обвиняет Украину в том, что она создала такие условия, при которых могла произойти такая трагедия. По словам Путина, Украина виновата в том, что не капитулирует перед его требованиями. Это обвинение относится к Путину, а не к Украине. Именно он послал в Украину своих заместителей, чтобы они создали несуществующую народную республику. Он поставляет повстанцам наемников и тяжелую военную технику.

Юлия Иоффе, которая пишет статьи для американского журнала The New Republic, утверждает, что «этот конфликт официально вышел из-под контроля». Утверждение «официально вышел из-под контроля» очень опасно, так как это фактически освобождает Путина от ответственности и снимает с него вину. Он больше не контролирует своих ребят. Что же делать бедному Путину?

Неверно! Заместители Путина делают именно то, что они должны делать. Они просто допустили небольшую ошибку. Он посылал их не для того, чтобы выполнять план военных завоеваний, а для того, чтобы создать замороженный конфликт, что включает в себя дезинформацию, диверсию, саботаж, запугивание и военные стычки, которые могут продолжаться вечно. В зоне замороженных конфликтов такие трагедии, как крушение Боинга-777, неизбежно происходят.

Операция Путина по созданию замороженного конфликта представляет собой не что иное, как гамбит старой мафии, которая подсылает своих головорезов, чтобы те оккупировали столовую владельца дома, который отказывается платить откупные. Они настолько загаживают столовую, что в ней становится очень неприятно находиться, и тогда владельцу нужно либо заплатить, либо выехать. Координаторы путинской мафии – Стрелков, Бес, Бородай, Хмурый и Ходаковский – делают то же самое. Они взрывают мосты, дороги и железнодорожные станции. Они арестовывают и пытают подозреваемых в поддержке украинской стороны. Они похищают журналистов и наблюдателей за выборами. Они создают контрольно-пропускные пункты вдоль всех дорог. Они воюют с украинской армией и сбивают её самолеты ракетами.

Нет, ситуация не вышла из-под контроля Путина. Путин может положить этому конец в любой момент, но не видит причин для этого. Ответ Запада был довольно вялым, выражаясь как можно мягче. Он получает от своих войск то, что хочет. Какая досада, что они совершили такую ошибку, и теперь ему приходится все улаживать. Но это не имеет значения, Путин знает, как использовать пропаганду.

Крушение малазийского самолета изменит правила игры в каком-то смысле. Запад теперь видит и еще лучше увидит, что Путин на самом деле делает на востоке Украины. Это также разрешит споры по поводу семантики. Украина настаивает на том, чтобы повстанцев называли «террористами». Россия хочет, чтобы их называли «сепаратистами», или «народным ополчением». Теперь мы знаем, кто прав.

Одно можно сказать наверняка. Путин не позволит опросить никого из вышеупомянутых людей. В ответ на обвинения Россия будет создавать огромнейшие препятствия для следствия. Люди будут исчезать. И их никто не сможет найти. Теперь всем нужно быть предельно осмотрительными, прямо с этого момента.