Порошенко о развале коалиции: это не должно парализовать работу Рады

Об этом сказал Президент Порошенко в своем заявлении.

"Все опросы общественного мнения, как и непосредственное общение с людьми, показывают, что общество хочет полной перезагрузки власти", - говорится в документе.

Однако, по убеждению Президента, выход народных депутатов из коалиции, не должен парализовать работу парламента.

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"Верховная Рада обязана и в дальнейшем решать вопросы государственной важности: закон об изменениях в государственный бюджет, принятие которого необходимо для финансирования нашей армии, которая сегодня героически защищает наше государство, а также документы, от которых зависит сотрудничество с международными финансовыми институтами", - говорит Президент.

"Я призываю всех народных депутатов к ответственной работе в парламенте с осознанием того, что Украина сегодня борется за суверенитет, за территориальную целостность, за само существование нашего государства, за будущее украинского народа!" - заявил Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, о выходе фракции УДАР из коалиции на заседании парламента сообщил председатель фракции Виталий Ковальчук.

В свою очередь председатель фракции "Свобода" Олег Тягнибок отметил, что фракция выходит из коалиции для того, чтобы президент Украины смог распустить ВР.

Фракция "Батьківщина" высказалась в поддержку проведения досрочных выборов.