Сегодня суд рассмотрит запрет КПУ

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Минюст 8 июля обратился в суд с просьбой о запрете деятельности этой партии. По информации министра юстиции Павла Петренко, доказательная база противоправной деятельности КПУ составляет 129 страниц, содержит видео- и аудиоматериалы.

Министр сообщил, что собранные факты свидетельствуют о содействии представителей КПУ оккупации Крыма Россией, об их причастности к поставкам оружия и финансированию боевиков на востоке Украины, а также к проведению сепаратистских референдумов в Луганской и Донецкой областях.

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