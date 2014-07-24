Сегодня суд рассмотрит запрет КПУ
08:29, 24 июля 2014Политика
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Окружной административный суд города Киева сегодня начнет рассмотрение дела по иску Министерства юстиции Украины к политической партии «Коммунистическая партия Украины».
КПУ могут запретить / УНИАН
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Минюст 8 июля обратился в суд с просьбой о запрете деятельности этой партии. По информации министра юстиции Павла Петренко, доказательная база противоправной деятельности КПУ составляет 129 страниц, содержит видео- и аудиоматериалы.
Министр сообщил, что собранные факты свидетельствуют о содействии представителей КПУ оккупации Крыма Россией, об их причастности к поставкам оружия и финансированию боевиков на востоке Украины, а также к проведению сепаратистских референдумов в Луганской и Донецкой областях.
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