Террористы продлили запрет ездить по городу луганчанам

Об этом боевики сообщили на своем сайте, передает Еспресо.TV.

"В связи с тем, что уничтожены не все диверсионные группы в городе Луганске, приказ о запрете передвижения автомобильного и другого наземного транспорта в пределах города Луганска продлен на сутки, до 00-00 25 июля 2014 года", - написали они.