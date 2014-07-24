Террористы продлили запрет ездить по городу луганчанам
01:45, 24 июля 2014Политика
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Террористы запретили жителям Луганска передвигаться по городу еще на один день.
REUTERS
Об этом боевики сообщили на своем сайте, передает Еспресо.TV.
"В связи с тем, что уничтожены не все диверсионные группы в городе Луганске, приказ о запрете передвижения автомобильного и другого наземного транспорта в пределах города Луганска продлен на сутки, до 00-00 25 июля 2014 года", - написали они.
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