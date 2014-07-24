МВД призывает украинцев сообщать о случаях подготовки терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал на брифинге в Киеве.

«МВД призывает граждан Украины в эти дни быть особенно бдительными и внимательными с целью недопущения совершения террористических актов», - заявил он.

«К сожалению, международный терроризм, который пустил побеги в нашем молодом государстве, возглавляемый представителями российских спецслужб и представителями террористических бандгруппировок, готов на любые кровавые теракты на территории Украины. Их цель очевидна – запугать, дестабилизировать и делать все для того, чтобы в Украине была паника», - отметил Шкиряк.

В связи с этим МВД, по его словам, обращается ко всем гражданам с призывом «быть особенно внимательными в местах массового скопления людей: на рынках, в супермаркетах, ресторанах, развлекательных комплексах, кинотеатрах и в общественном транспорте, обращать внимание на оставленные в таких местах без присмотра чемодана, сумки, пакеты, мешки и другие вещи».

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Советник министра внутренних дел призвал украинцев «обязательно фиксировать случаи, когда кто-либо кладет такие предметы и пытается быстро отойти.

Обращать внимание на транспортные средства, которые по тем или иным причинам раньше не появлялись на вашем пути, которые стоят припаркованными более 3-4 часов, как правило, это автомобили дешевых марок и в таком, достаточно запущенном состоянии.

Сообщать, когда незнакомые люди заносят в подвалы жилых домов большие чемоданы, мешки, и особенно обращать внимание на лиц, которые появились рядом с вашим жильем недавно, нигде не работают и ведут обособленный образ жизни».

«Просьба сообщать о любых действиях, которые вызывают сомнения или подозрения, в таких случаях огромная просьба немедленно обращаться по телефонам доверия СБУ или МВД и по номеру 102», - добавил Шкиряк.