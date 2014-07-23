Милицию Киева возглавил генерал-майор Терещук

15:33, 23 июля 2014
Политика
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Главное управление МВД Украины в городе Киеве возглавил генерал-майор милиции Александр Терещук.

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Об этом сообщает официальный сайт столичной милиции.

Нового руководителя представил личному составу киевской милиции заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь.

Терещук поблагодарил за высокое доверие и пообещал, что вместе с работниками столичной милиции приложит максимум усилий, чтобы каждый киевлянин жил с ощущением полной безопасности.

Терещук начал работать в органах внутренних дел в июне 1984 года. Первая должность - милиционер отделения внутренних дел на станции «Христиновка» отдела внутренних дел на станции имени Шевченко Южно-Украинского управления внутренних дел на транспорте.

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После учебы в Киевской высшей школе МВД СССР в 1991 году работал старшим инспектором профилактики Ленинского райотдела внутренних дел УВД города Киева, впоследствии – старшим инспектором отдела по руководству участковыми инспекторами милиции Старокиевского районного отдела внутренних дел УВД города Киева.

С сентября 1995 года работал в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве на разных должностях. Был начальником Управления МВД Украины в Волынской области.

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