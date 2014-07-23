BBC: Малайзия передала следователям из Нидерландов "черные ящики" "Боинга"

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Малайзии.

Следователи из нидерландского Совета по безопасности, который руководит международным расследованием катастрофы, отвезут самописцы на расшифровку в Фарнборо в Англии. Для их транспортировки используют бельгийский самолет.

Британский Отдел по расследованию авиационных событий, расположенный в Фарнборо, - одно из двух учреждений в Европе, где есть оборудование для прослушивания "черных ящиков". Такое оборудование также есть во Франции.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев. В самолете находилось 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте крушения было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту крушения.

22 июля тела погибших на поезде привезли в Харьков. Далее тела планируют доставить в Нидерланды для процедуры опознания.

22 июля в СМИ появилась информация, что боевики террористической организации "Донецкая народная республика" передали "черные ящики" самолета представителям Малайзии и стороны подписали соответствующий меморандум о передаче.

Председатель голландской миссии в Украине Ян Туиндер заявил: “Мы имеем “черные ящики”. При этом он однозначно подтвердил, что ящики находятся в Украине.

Как отметил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подписанное террористами и малайзийской стороной соглашение о передаче "черных ящиков" ничего не стоит.