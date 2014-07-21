Тела погибших в катастрофе Boeing-777 идентифицируют в Нидерландах

Об этом он сказал в понедельник в ходе пресс-конференции, которая состоялась после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Возможно, что до завтрашнего утра поезд с телами жертв прибудет в Харьков, откуда они будут перевезены в голландский Координационный центр, где они будут идентифицированы", - сообщил Рютте.

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По словам премьера, нидерландские эксперты, находятся на месте катастрофы в Украине, утверждают, что тела находятся в более удовлетворительном состоянии, чем ожидалось ранее.

Кроме того, Рютте сообщил, что "черные ящики" Boeing 777 сегодня вечером должны быть переданы властям Малайзии.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили возможность применения со стороны Евросоюза более решительных действий в борьбе с терроризмом.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Порошенко и Рютте.

В частности, речь шла о возможности применения более решительных действий со стороны ЕС уже на следующей встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел во вторник, 22 июля.

Также собеседники обсудили неотложные вопросы преодоления последствий террористического акта, в результате которого погибли 192 гражданина Нидерландов, которые были на борту рейса МН17.

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Рютте поблагодарил Порошенко за все его усилия, а также украинскому народу за сочувствие и чрезвычайную солидарность с голландским народом: «В Нидерландах все каналы широко показали, как украинцы почтили память погибших и то море цветов и свечей, которое они принесли к Посольству в Киеве. Эти тяжелые времена сблизили наши народы», - заявил премьер-министр Нидерландов. Он также подчеркнул, что сегодня для него самой главной задачей является вернуть тела погибших на родину: «Это то, чего сейчас больше всего хотят все 16 миллионов наших граждан».

Порошенко заверил, что украинская сторона прилагает все возможные усилия для надлежащего возвращения всех тел согласно с процедурой ІCAO и проведения максимально открытого независимого расследования.