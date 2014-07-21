СБ ООН согласовал проект резолюции по Боингу

Об этом со ссылкой на российских дипломатов сообщают РИА Новости.

Ранее российский постоянный представитель при всемирной организации Виталий Чуркин сообщил, что Россия представила свой проект резолюции по падению малайзийского лайнера.

"Текст составлен. Голосование состоится завтра в три часа", - заявил британский постпред при ООН Марк Лайэл Грант. Между тем, по его словам, документ содержит некоторые изменения.

"Есть одно-два изменения, и, я надеюсь, все проголосуют завтра", - сказал британский посол.

"Это была полезная сессия, посмотрим, какой будет результат завтра. Мы кое-что выработали, посмотрим, как это сработает", - отметил Чуркин.

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