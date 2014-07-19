ЕС обнародовал критерии, которыми расширил вторую фазу санкций против РФ из-за ситуации в Украине

Европейский Союз опубликовал новые критерии, которые расширяют действие второй фазы санкций против России из-за ситуации в Украине.

Соответствующие критерии опубликованы сегодня в Официальном журнале ЕС.

В частности, будут заморожены счета юридических лиц, которые оказывают материальную или финансовую поддержку действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Читайте такжеОбама обсудил с Меркель и Кэмероном новые санкции против РФ

Под действие санкций также подпадают физические лица, ответственные за действия или политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности в Украине, которая активно поддерживает или осуществляет такие действия или политику или препятствует действиям международных организаций в Украине, и связанные с ними физические и юридические лица или органы.

Также ЕС расширил санкции на физические и юридические лица или органы, которые материально или финансово поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или физические и юридические лица и органы Крыма или Севастополя, чья собственность была передана в нарушение украинского законодательства, или физические и юридические лица и органы, которые способствовали такой передаче.

Читайте такжеСаакашвили: Европа может остановить Путина, но она даже не начинала вводить санкции

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

Читайте такжеРоссия собирается просить защиты от санкций в ВТО

16 июля Европейский Совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский Совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение ”черного списка” для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России из-за ситуации в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.