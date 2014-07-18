Кремль снова угрожает Украине точечными ударами
При продолжении обстрелов территории России со стороны Украины РФ может подавить огневые точки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он также отметил, что Москва пока рассматривает ситуацию с "обстрелами своей территории со стороны Украины" как результат непрофессионализма или просто случайность.
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"Мы уже предупредили, что если это будет продолжаться, то мы примем необходимые меры. Как минимум, если будет понятно, что это преднамеренно сделано, я убежден, что нам нужно такую точку подавить разовым образом", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что "по нашим оценкам, все-таки это результат либо не очень профессиональной работы тех, кто на этих установках служит, либо просто случайность, которая тоже происходит на войне". "Но мы серьезно предупредили наших украинских коллег", — добавил глава МИД РФ.
Как сообщал УНИАН, вчера из района населенных пунктов Мариновка, Дмитровка и Степановка террористы обстреляли территорию Российской Федерации, в частности, населенный пункт Куйбышево. В ответ российские войска открыли огонь по позициям сил АТО вблизи границы. Два артиллерийских снаряда разорвались в непосредственной близи от пункта пропуска «Мариновка».