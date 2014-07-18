Кремль снова угрожает Украине точечными ударами

Он также отметил, что Москва пока рассматривает ситуацию с "обстрелами своей территории со стороны Украины" как результат непрофессионализма или просто случайность.

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"Мы уже предупредили, что если это будет продолжаться, то мы примем необходимые меры. Как минимум, если будет понятно, что это преднамеренно сделано, я убежден, что нам нужно такую точку подавить разовым образом", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что "по нашим оценкам, все-таки это результат либо не очень профессиональной работы тех, кто на этих установках служит, либо просто случайность, которая тоже происходит на войне". "Но мы серьезно предупредили наших украинских коллег", — добавил глава МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, вчера из района населенных пунктов Мариновка, Дмитровка и Степановка террористы обстреляли территорию Российской Федерации, в частности, населенный пункт Куйбышево. В ответ российские войска открыли огонь по позициям сил АТО вблизи границы. Два артиллерийских снаряда разорвались в непосредственной близи от пункта пропуска «Мариновка».